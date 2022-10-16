فك شفرة وإخراس المشككين .. ماذا قدم جوستافو أمام الفيحاء؟

اللاعب البرازيلي كان الأفضل في مواجهة النصر والفيحاء

رغم التشكيك في إمكانياته، إلا أن البرازيلي لويز جوستافو استطاع الرد على الجميع اليوم، بعدما قاد العالمي لتحقيق الفوز على الفيحاء.

جوستافو استطاع أن يسجل هدفين في انتصار النصر على الفيحاء بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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واستطاع لاعب الوسط البرازيلي أن يفرض نفسه ويُصبح صاحب أعلى تقييم في المباراة، ويحصل على لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.

ونستعرض ما قدمه لويز جوستافو في مباراة النصر أمام الفيحاء، بعد الانتصار الكبير على ملعب مرسول بارك أمام الجماهير..

فك شفرة مباراة الفيحاء

75 دقيقة كاملة وقف هجوم نادي النصر عاجزًا أمام دفاع نادي الفيحاء الذي ظهر متماسكًا وقويًا، حيث لم يستطع مهاجمي العالمي الوصول إلى مرمى الخصم.

الذي استطاع فك الشفرة هو لويز جوستافو، الذي سجل هدفًا عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مما جعل المباراة أسهل بكثير.

وكما بدأ جوستافو تسجيل أهداف المباراة، اختتمها بهدف رائع في الدقيقة 87، بعد عرضية من زميله عبد الرحمن غريب، أرسلها من الجهة اليسرى.

ومرر جوستافو 72 كرة، بنسبة نجاح 88.9%، وشارك في 13 التحام، منهم 9 التحامات ناجحة و4 خاطئة، وسدد الكرة مرتين على المرمى، كما صنع فرصتين للتهديف، استغل منهم مواطنه أندرسون تاليسكا واحدة وسجلها في المرمى.

ودفاعيًا؛ شارك لويز في 5 تدخلات، كما اعترض هجمة وحيدة للمنافس، وارتكب خطأين وحصل على مثلهما، ولم يحصل على أي بطاقة.

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جوستافو أخرس الألسنة

منذ ظهوره الأول رفقة نادي النصر، ودائمًا ما يجد لويز جوستافو سيل من الانتقادات تطوله من جانب الجماهير، التي لم تقتنع بما يقدمه.

وبعد هذا الأداء الذي ظهر فيه خلال مباراة النصر أمام الفيحاء، تحولت الانتقادات التي يعاني منها لويز إلى مديح وإعجاب من جانب جماهير العالمي.

الإمكانيات التي يمتلكها لاعب الوسط البرازيلي، أظهرها خلال مباراة الفيحاء، وستكون مجرد بداية لانطلاقة جوستافو اللاعب المميز رفقة العالمي.

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