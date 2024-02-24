الأهلي ضد الطائي | فك أسره فانظر ما حدث له .. ماتياس يايسله اقتنع أخيرًا بما يحتاجه فيرمينو!

فيرمينو ينفجر أمام الطائي وفي بوعده للجماهير

SHAHID

قبل فترة التوقف الأخيرة، غالبية جماهير النادي الأهلي طالبت بضرورة التخلص من المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب، ولكن بعد عودة النشاط مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي، وجدنا وجه آخر للنجم البرازيلي نال إعجاب الجميع!

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وقاد فيرمينو فريقه الأهلي لتحقيق الفوز على الطائي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل اللاعب البرازيلي هدفين، وسجل رياض محرز وفرانك كيسييه كلًا منهما هدف، لينتصر الراقي على الطائي ويُصالح جماهيره بعد الخسارة الجولة الماضية على يد الأخدود.

ولكن الجميع يتساءل عن السبب الحقيقي وراء ظهور فيرمينو بمستوى مُغاير عما كان عليه قبل فترة التوقف الماضية، هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

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يايسله فك أسر فيرمينو أخيرًا!

منذ أن انضم فيرمينو إلى صفوف الأهلي، وتولى ماتياس يايسله تدريب الفريق، ولدى الأخير إصرار على الاعتماد على روبرتو في مركز المهاجم الصريح، على الرغم من عدم قدرته على تقديم واجباته المطلوبة منه.

وتحدثنا باستفاضة عن أن المراكز التي يتألق فيها فيرمينو ليست من ضمنها المهاجم الصريح، وأنه يجب على يايسله أن يُغير مركزه ويجعله يلعب خلف المهاجم فراس البريكان.

وعندما طبق يايسله ما ذكرناه في تقريرنا السابق، عاد النجم فيرمينو إلى مستواه المعهود الذي كان عليه رفقة ليفربول الإنجليزي، ونجح في تسجيل 3 أهداف خلال مباراتين!

فيرمينو وعد فأوفى

"بعد التوقف ستشاهدون أفضل نسخة من فيرمينو"، هذا ما قاله فيرمينو في بداية فترة التوقف الطويلة الأخيرة، التي أقام فيها الأهلي فترة إعداد بالإمارات.

النجم البرازيلي شعر بالمسؤولية الكبيرة التي ألقاها الجمهور عليه، ونجح في إقناع مدربه يايسله خلال فترة التوقف، على أنه سيتألق في مركز آخر غير المهاجم.

وبالفعل استطاع فيرمينو أن يعود إلى مستواه المعهود، بالإضافة إلى الوفاء بالوعد الذي قدمه لجمهور الأهلي، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في مباراتين فقط، فهل يستمر النجم البرازيلي على هذا المنوال فيما تبقى من الموسم؟

SHAHID