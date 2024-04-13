"فك القيود عن أنياب الليوث".. الشباب يضع ميركاتو الهلال والنصر في خطر!

الشباب يحتل المركز 11 في دوري روشن السعودي..

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تلقى جمهور نادي الشباب، أنباءً سعيدة حول أزمة منع النادي من تسجيل الصفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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الشباب كان بطل الحدث الرئيسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد إعلان التعاقد رسميًا مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة الأسبق، قادمًا من إشبيلية في صفقة انتقال حر، لمدة عام ونصف.

وذكر الإعلامي الرياضي سعيد الربيعي، أن الشباب نجح في حل جميع القضايا، ولا يوجد منع تسجيل مشروط، أو منع تسجيل على نادي الشباب.

وارتبط اسم نادي الشباب، بالنجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت، قائد فريق أولمبيك ليون، حيث ذكر خبير الانتقالات العالمية، أكرم كونور، أن الشباب أعاد اهتمامه بضم المهاجم صاحب الـ32 عامًا، الذي سجل 17 هدفًا في 28 مباراة هذا الموسم.

وبعد فك قيود التسجيل، أصبح الشباب جاهزًا لدخول سباق الميركاتو الصيفي مع أندية الهلال والأهلي والنصر والاتحاد، حيث رصدت شبكة ESPN أسماءً عالمية على رادار دوري روشن السعودي، في الموسم المقبل، والتي تضم (محمد صلاح، كيفين دي بروينه، فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر، رافائيل فاران، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، بيرنادرو سيلفا، أندرياس بيريرا).

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ويأمل الشباب في تدعيم صفوفه بصفقات عالمية، من أجل تعويض أزمة الليوث في موسم 2023-2024، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام النصر بنتيجة (2-5).

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