فكرة ماتت في لحظة .. كواليس المحاولة المجنونة لخطف كانسيلو من برشلونة!

دخول الأندية السعودية يُعقد الموقف

يظل مستقبل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، من أهم علامات الاستفهام المحيرة خلال هذا الصيف بعد الإعلان عن عودته لمانشستر سيتي.

كانسيلو قضى الموسم الماضي مُعارًا إلى صفوف برشلونة، وظهر بمستويات جيدة مع الفريق الكتالوني، جعلت إدارة النادي تحاول ضمه بشكل نهائي أو تمديد فترة إعارته، ولكن كل المحاولات فشلت، ليعود اللاعب مؤقتًا لملعب الاتحاد.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، قالت إن نادي إنتر خرج بفكرة مجنونة استمرت لساعات فقط، وهي الدخول لخطف صفقة كانسيلو من برشلونة هذا الصيف.

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وجاءت هذه الخطوة لتعويض إصابة الكندي تاجون بوكانان، حيث من المتوقع غيابه لفترة تصل إلى 4 أشهر.

ولكن هذه الفكرة ماتت في مهدها، وذلك لإيمان إنتر بأن الصفقة ستكون مُكلفة للغاية، خاصة مع دخول أندية الدوري السعودي في الصورة للتعاقد مع الدولي البرتغالي.

جدير بالذكر أن كانسيلو سبق له اللعب لإنتر على سبيل الإعارة من فالنسيا في الفترة من 2017 إلى 2018، قبل أن يقوم الخفافيش ببيعه إلى يوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.