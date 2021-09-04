فقير يكشف أسباب فشل انتقاله إلى ليفربول

فقير يعود بالزمن إلى أسباب فشل إتمام التعاقد مع ليفربول

يبدو أن آمال مهاجم ريال بيتس الإسباني، نبيل فقير لاتزال محطمة بسبب فشل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2018.

وكان ليفربول يرغب بقوة في الحصول على خدمات فقير، الذي كان يلعب في صفوف ليون الفرنسي آنذاك، لكن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ،.

انتشرت الكثير من التقارير وكان إحداها فشل نبيل فقير في اجتياز الفحص الطبي بسبب الإصابة.

ماذا قال فقير بخصوص فشل انتقاله؟

وفي حديث أجراه اللاعب الفرنسي مع "The Times" استعاد ذكريات ما حدث في عام 2018 وفشل إتمام التعاقد مع الريدز، وقال: "لقد كانت لحظة مظلمة".

وأضاف: "رأيت الكثير من الأشياء التي لم تكن صحيحة، قيل أن الركبة منعتني من الذهاب إلى ليفربول لكن هذا لم يكن صحيحًا".

وتابع: "ذهبت إلى كليرفونتين [مركز كرة القدم الفرنسي بالقرب من باريس] ، وقدموا كل الأدلة الطبية وكانت الركبة على ما يرام.

ما هو السبب الرئيسي لفشل الصفقة؟

وكشف الفرنسي السبب وقال: "كان لدي مشكلة مع وكيل أعمالي، مستشاري، كانت مسؤولية هذا الوكيل في عدم إتمام الصفقة، كان من الصعب بالنسبة لي التعامل مع الأمر لأنني أردت الذهاب إلى ليفربول".

الجدير بالذكر أن نبيل فقير، بعد ذلك بعام، انتقل من ليون إلى ريال بيتيس في صفقة بلغت قيمتها المالية 17.7 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ ايضًا:

انهيار وبكاء وعناق لابورتا .. تفاصيل الاجتماع الذي أبقى أومتيتي في برشلونة

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

أخيرًا.. برشلونة ينجح في التخلص من بيانيتش وخزينته تربح!