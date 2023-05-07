فقط لحرمان برشلونة منه .. باريس سان جيرمان مستعد لتجديد عقد ليونيل ميسي!

باريس سان جيرمان لا يمانع فكرة العودة إلى طاولة المفاوضات مع ليونيل ميسي..

يثير مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الكثير من الجدل حاليًا، حيث ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي.

الفترة الماضية شهدت الكثير من التقارير عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في استعادة ميسي من جديد، بعد موسمين على رحيله المجاني إلى باريس سان جيرمان بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

ميسي أغضب إدارة باريس سان جيرمان مؤخرًا بسفره دون إذن إلى المملكة العربية السعودية لعمل ترويجي، وخرجت الكثير من التقارير التي تؤكد أن النادي الفرنسي لن يحاول تجديد عقد ميسي.

لكن صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أكدت أن باريس سان جيرمان منفتح على إعادة فتح مفاوضات تجديد عقد ليونيل ميسي، خاصة بعد اعتذار الأرجنتيني عن سفره إلى السعودية، حيث يأمل قادة النادي الفرنسي النجاح في التوصل إلى اتفاق قريب، على الرغم من حقيقة أن ميسي يبدو واثقًا بشأن رغبته في الرحيل.

هذه الخطوة من جانب باريس سان جيرمان ربما تأتي كطريقة للاستمرار في التضييق على برشلونة في سوق الانتقالات، بعدما حاول النادي الكتالوني إغراء الإيطالي ماركو فيراتي بالانضمام إلى صفوفه في صيف 2017.

ومنذ ذلك الوقت، نجح باريس سان جيرمان في توجيه العديد من الضربات إلى برشلونة في سوق الانتقالات، بداية من التعاقد مع البرازيلي نيمار في صيف 2017 نفسه بدفع قيمة فسخ عقده والتي كانت تبلغ 222 مليون يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، نجح باريس سان جيرمان في تجديد عقد فيراتي وضمان استمراره مع الفريق حتى الآن، إلى جانب التدخل في كل صفقة يرغب فيها النادي الكتالوني.

وأخيرًا، وربما لن يكون آخرًا، نجاح باريس سان جيرمان في صيف 2021 بخطف توقيع ميسي بعد أيام قليلة فقط من انهيار مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة في ذلك الوقت.