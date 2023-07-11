فقط لأنه ليونيل ميسي .. نهائي الكأس الذهبية سيشهد لحظة تاريخية!

النجم الأرجنتيني له مكانة خاصة للغاية.

كشفت تقارير صحفية عن موعد تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أوضح أن ميسي من الممكن أن يتم تقديمه لاعبًا في صفوف إنتر ميامي خلال المباراة النهائية لبطولة الكأس الذهبية.

وأكد الموقع أن رابطة الدوري الأمريكي في عملية نقاش مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى، وشبكة فوكس من أجل إذاعة عملية تقديم ميسي بين شوطي المباراة.

وكان نادي إنتر ميامي قد أعلن أن حدثًا كبيرًا سيقام في نفس اليوم على ملعبه في فلوريدا، في نفس وقت بداية المباراة النهائية في لوس أنجلوس، دون تسمية ليونيل ميسي، يوم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن ميسي من المفترض أن يصل إلى الولايات يوم الثلاثاء، وبالتزامن ستلعب الولايات المتحدة أمام بنما في نصف النهائي، بينما تلعب المكسيك ضد جاميكا.