"فقط توقف!".. أمرابط يحكي حديثه مع جيرو داخل الملعب

أمرابط طلب من جيرو التوقف

قال النجم المغربي سفيان أمرابط إنه طلب من مهاجم فرنسا أوليفييه جيرو التوقف عن ملاحقته خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم بين الفريقين.

وكان المدرب ديدييه ديشان قد كلف مهاجم ميلان بمراقبة أمرابط في الأدوار الدفاعية لمنعه من الخروج بالكرة من المناطق المغربية إلى ناحية مرمى الديوك.

حيث تحدث أمرابط مع "NOS"، وقال: "مهاجمهم، أوليفييه جيرو، تبعني في كل مكان في جميع أنحاء الملعب. قلت له: توقف فقط! أجاب بأنه تلقى تعليمات بمتابعي طوال المباراة".

وواصل: "نشعر بالمرارة لأننا لم نتمكن من فعل المزيد، تسمح لنا فرنسا بالحصول بالمبادرة منذ البداية، لذلك أعتقد أن هذه مجاملة حقًا، لسوء الحظ، كان الأمر صعبًا بعد أن استقبلنا بغباء مثل هذا الهدف المبكر وكان علينا أن نلعب المباراة التي أرادوها، بالسرعة التي يتمتعون بها في المقدمة".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيلعب مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا يوم السبت المقبل، فيما يواجه الديوك فريق الأرجنتين يوم الأحد المقبل في نهائي المونديال.