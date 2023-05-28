فقط الفرق المهددة بالهبوط أسوأ من ريال مدريد .. دفاع الملكي في خبر كان!

علي رفعت
Thibaut Courtois Real Madrid 2022-23Getty Images
ريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

ريال مدريد عانى بشكل كبير من بعد كأس العالم!

اختتم ريال مدريد موسمه بشكل محبط للغاية بالرغم من أنه لا يزال لديه مباراة أخيرة سيلعبها خلال أيام ضد أتلتيك بيلباو في نهاية الدوري الإسباني.

الختام المحبط لم يتمثل فقط في وداع دوري أبطال أوروبا أو خسارة الدوري الإسباني لكن أيضًا في الشكل الدفاعي السيئ الذي ظهر عليه ريال مدريد.

حيث نشرت شبكة "أوبتا" إحصائية مخيفة لجماهير النادي الملكي، أظهرت دفاعهم في حالة يرثى لها، بالتحديد منذ شهر ديسمبر الماضي وبعد العودة من التوقف الخاص بكأس العالم.

وكان ريال مدريد هو ثالث أكثر فريق من الدوري الإسباني تلقيًا للأهداف في كل البطولات، فقط بعد إسبانيول وبلد الوليد المهددين بالهبوط، بواقع 41 هدفًا في 39 مباراة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد خسر لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي قبل جولتين عندما فاز برشلونة على إسبانيول برباعية.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

764199 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
764199 الأصوات

اختيارات المحررين