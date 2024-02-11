فقد أمل الليجا؟ برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام غرناطة بثلاثية

برشلونة يسقط أمام غرناطة...

سقط برشلونة، في فخ التعادل أمام غرناطة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة عند النقطة 51 في المركز الثالث من ترتيب الدوري، وبفارق عشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما وصل غرناطة عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر.

برشلونة، بدأ المباراة بقوة وضغط بحثًا عن الهدف الأول، وقبل مرور أول ربع ساعة من الشوط الأول حقق ما أراد، بعدما تبادل لاعبو الفريق التمريرات ثم عرضية من الجانب الأيسر لعبها كانسيلو، وقابلها لامين يامال بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

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وحاول لاعبو غرناطة البحث عن هدف التعادل، ولكن دون خطورة على مرمى الفريق الكتالوني، بينما اعتمد برشلونة على الهجمات المرتدة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق، كاد ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني لفريقه لولا تدخل الدفاع وابعاد الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 44 خطف ريكارد سانشيز، هدف التعادل لغرناطة بتسديدة قوية جاءت بعد عرضية من بيليستري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أهدر ليفاندوفسكي فرصة إضافة الهدف الثاني لفريقه، بعدما انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، أرسل أوزوني عرضية من الجانب الأيسر، قابلها بيليستري بتسديدة قوية سكنت شباك برشلونة.

وجاء الرد السريع من برشلونة، بهدف التعادل وعودة المباراة إلى نقطة الصفر، بتسديدة قوية من ليفاندوفسكي من مشارف منطقة الجزاء.

واستمرت المباراة في الاشتعال والإثارة، وفي الدقيقة 66 استغل إيجانسي ميكيل عرضية متقنة من الجانب الأيسر، قابلها برأسية قوية سكنت شباك الفريق الكتالوني.

وحاول لاعبو برشلونة، العودة إلى المباراة مرة أخرى بالبحث عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 82 استطاع لامين يامال بالفعل خطف التعادل، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.