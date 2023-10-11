فقد الشغف تمامًا.. هازارد فضل الاعتزال على دوري روشن السعودي وأمريكا!

هازارد قرر الاعتزال بصورة مفاجئة للجميع..

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يبدو أن البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق كان ينتظر عرضًا أوروبيًا قويًا قبل الإعلان أخيرًا عن اعتزال كرة القدم وهو في الثانية والثلاثين من عمره.

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وكشفت تقارير أن هازارد رفض عروضًا مالية مغرية للانضمام إلى أندية في دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي "MLS"، قبل الإعلان يوم الثلاثاء عن اعتزاله.

وارتبط المهاجم البلجيكي بالانتقال إلى الولايات المتحدة أو إلى الدوري السعودي بعد مغادرة ريال مدريد في صيف 2023 بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

ومع ذلك، فقد أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن هازارد لم يقتنع بالعروض المقدمة من كل من الدوري الأمريكي والدوري السعودي للمحترفين حيث لاحقوه خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأعلن هازارد يوم الثلاثاء أن أيام لعبه قد انتهت، معتبرًا أن هذا هو "الوقت المناسب" للتوقف.

وشارك هازارد في أكثر من 620 مباراة حيث مثل أندية ليل وتشيلسي وريال مدريد وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الأوروبي بالإضافة إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الفرنسي خلال مسيرته المتألقة.

كما شارك في 126 مباراة مع بلجيكا وساعد "الشياطين الحمر" في الحصول على المركز الثالث في كأس العالم 2018.

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ولم يعلن هازارد ما إذا كان سيصبح مدربًا الآن بعد انتهاء مسيرته، بل قال: "الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة. أراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي".

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