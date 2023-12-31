فقد الأمل في النصر؟ .. نجم العالمي السابق يعلنها: الهلال بطل الدوري!

هل تصدق تنبؤات نجم النصر السابق في نهاية الموسم؟

SHAHID

رغم بقاء 15 جولة على نهاية الموسم الجاري من دوري روشن السعودي إلا أن هناك من يقلل من حظوظ النصر للتتويج باللقب في النهاية، والغريب أنه من داخل البيت النصراوي!

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العالمي يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، لكنه يسير بخطى ثابتة وانتصاراته متتالية.

هذا لم يشفع له عند نجمه السابق فهد الهريفي، الذي يرى أن المهمة صعبة أمام صحوة الهلال، إذ قال خلال برنامج "ملاعب" الإذاعي: "الفوارق كبيرة بين النصر والهلال ومنافسيهم، من الصعب على أي فريق في الدوري السعودي إيقافهم، وبهذه الطريقة يمكن أن نقول الدوري للهلال، فالفارق بينه وبين النصر سبع نقاط، ولا أعتقد أنه سيتعثر مع كل هذه الفوارق والأرقام التي يحققها".

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وأضاف: "أتمنى تحسن الفرق الباقية، كي لا يبقى الدوري محصورًا بين فريقين".

يذكر أن النصر لم يحقق لقب الدوري منذ أن فعل في النسخة الاستثنائية موسم 2018-2019، بينما كان آخر تتويج للهلال في الموسم الماضي.

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