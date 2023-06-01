فقدوا الأمل؟ عروض الهلال لميسي تثير الذعر في برشلونة!

هدى عزيز
Messi BarcellonaGetty/GOAL
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تطورات جديدة في مستقبل ميسي

لم يتوقف الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وإمكانية عودته مجددًا إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال السعودي أو خوض التجربة الأمريكية بالانتقال إلى إنتر ميامي.

جهود برشلونة لاستعادة النجم الأرجنتيني مازالت تهيمن على عناوين الصحف، حيث أن مجلس إدارة البارسا على ثقة في أن ميسي سينتهي به الأمر بقبول خيار العودة إلى النادي الذي قضى فيه من عام 2000 وحتى 2021.

كريستوف جالتييه كان قد خرج بتصريحات يؤكد فيها أن مواجهة السبت أمام كليرمون هي الأخيرة للنجم الارجنتيني بقميص باريس سان جيرمان، قبل أن ينفي النادي الباريسي هذه التصريحات.

النادي الكتالوني كان واثقًا منذ فترة قصيرة بعودة ليونيل ميسي مجددًا إلى برشلونة، لكن كل ذلك كان قبل أن يتلقى الأرجنتيني عروضًا هائلة وغير مسبوقة من قبل الهلال السعودي وإنتر ميامي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة لا يزال يعتقد أن مسارات البارسا وميسي ستنتهي في غضون أيام بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن الأمر يعتمد على موافقة رابطة الليجا بشأن خطة برشلونة المتعلقة بالرواتب من أجل إبرام صفقات جديدة.

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