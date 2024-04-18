"لقد فقدت متعتك" .. أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي!

مهاجم ليفربول الأسبق ينتقد محمد صلاح عقب مباراة أتالانتا...

تعرض محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، للانتقادات من قبل بيتر كراوتش؛ أسطورة الريدز، بعد وداع الفريق للدوري الأوروبي.

وشارك صلاح، في فوز فريقه على أتالانتا بهدف دون رد، سجله الفرعون المصري من علامة الجزاء، في إياب مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي، ولكن هذا الفوز لم يكن كافيًا لتأهل الريدز، بعد خسارة مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الإيطالي.

ولم يقدم محمد صلاح، المستوى المطلوب منه بالرغم من هدفه، إذ أهدر فرصة هدف محقق في الشوط الأول، مما دفع الجمهور لانتقاده بشكل كبير، ومن بينهم بيتر كراوتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كراوتش في تصريحات لقناة "TNT Sports": "الفرصة الكبيرة كانت مع صلاح بقدمه اليسرى، ومع تقدم الحارس سيكون إنهاء الكرة سهلًا".

وأضاف: "إذا كان الليلة يلعب ويسجل الأهداف من أجل المتعة كما يفعل عادةً، فأعتقد أن الكرة ستدخل المرمى، لكنه فقد تلك المتعة، إنها ليست بتلك الصعوبة، لقد أخطأ تمامًا في التعامل معها".

وأتم تصريحاته قائلًا: "هذا ما سيدور في ذهنه الليلة، فتلك الكرة كانت في الشوط الأول، وكان من الممكن أن تشكل فارقًا كبيرًا".

جدير بالذكر أن ليفربول، سيحل ضيفًا على فولهام، في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، مساء يوم الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من البريميرليج.