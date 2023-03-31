فقدان قناعه ليس المصيبة الوحيدة.. جمهور نابولي يرتجف بسبب فيكتور أوسيمين!

النيجيري يثير الخوف في فريق الجنوب

أنباء أثارت ارتجاف جماهير نابولي، حيث أصيب النيجيري فيكتور أوسيمين هداف فريقه، هذا ما علمه الفريق الجنوبي بعد عودة النيجيري من مبارياته مع منتخب بلاده التي خاض فيها تصفيات كأس أمم إفريقيا.

بالنسبة لأوسيمين، فهو يعاني على مستوى العضلة الضامة، وخضع لاختبارات أشارت إلى الانزعاجات التي يعاني منها، ولكن الآن لم تتضح المدة التي سيضطر فيها اللاعب للغياب، لأنه يبدو أنه تحامل على نفسه للعب عليها.

يأتي هذا في خضم شهر أساسي لنابولي خاصة في دوري أبطال أوروبا، وأيضًا يقع الفريق في فترة العد التنازلي للحصول على لقب الكالشيو.

سيغيب أوسيمين بالتأكيد عن المباراة الكبيرة ضد ميلان، اللقاء الأول في السلسلة الذي سيشهد مواجهة نابولي مع الروسونيري أيضًا في دوري أبطال أوروبا، المباراة الأوروبية ضد الروسونيري قريبة في الواقع، حيث ستقام في 12 أبريل: من غير المرجح أن يكون لاعب ليل السابق في سان سيرو للدور الأول.

وكان أوسيمين قد احتل عناوين الصحف يوم الخميس ليس بسبب الإصابة، ولكن بسبب فقدان قناعه، الذي أصبح شيئًا مقدسًا في نابولي.

وكان أوسيمين قد طلب من الشركة التي تنتج القناع محاولة عمل قناع جديد للمباراة ضد ميلان، حتى لا يتخلى عن الحماية التي يتلقاها بعد إصابته على مستوى عظام الوجنة، ولكن يبدو أنه لن يحتاج إليها بعد الإصابة.