"فقاعة نتنة!" .. ملاكم فرنسي يثور بعد أزمة الأهلية الجنسية لإيمان خليف

وصف الأمر بالعار والفضيحة..

ليس العرب فقط من يخرجون للدفاع عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على إثر أزمة "الأهلية الجنسية"، إنما كذلك بعض الأوروبيين رغم الحملة الشرسة التي نُظمت ضدها في إيطاليا وإسبانيا تحديدًا.

الجزائرية واجهت حملة شرسة في بداية مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحديدًا قبل مواجهة الإيطالية أنجيلا كاريني في دور الـ16، بداعي إجرائها عملية "تحول جنسي"، لكن اللجنة الأولمبية دافعت عنها بقوة في بيان رسمي، منددة بتلك الحملة.

وانضم الملاكم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية إبراهيم أسلوم؛ صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني، للفئة المدافعة عن خليف، واصفًا ما تعرضت له بـ"فقعة نتنة" تعمد البعض تشويه أولمبياد باريس بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أسلوم خلال تصريحاته لبرنامج "Quel Jeux": "تلك فضيحة، في الحقيقة، هي فقاعة نتنة أرسلت إلينا في باريس، لأن الأولمبياد كانت تسير على ما يرام، ذهبوا للتشكيك في نزاهة تلك الفتاة الصغيرة، ما هذا العار؟!".

وأضاف: "هل تعلم لماذا أشعر بالسوء تجاهها؟ لأننا سنسألها طوال حياتها عما إذا كانت رجلًا أم امرأة، يا له من قلة احترام للرياضة والمصالح الشخصية".

الملاكم الفرنسي اختتم: "الأمر الذي يعيب الجميع هو أنه تمت معاقبة إيمان في كأس العالم 2023 عندما وصلت للنهائي فقط، لقد فرض اتحاد الملاكمة العقوبة عليها في تلك اللحظة وليس في بداية البطولة".

الاتحاد الدولي للملاكمة شارك في الحملة ضد إيمان، متمسكًا بعدم أهليتها لمواجهة النساء، زاعمًا أنها تحمل كروموسوم الذكورة "XY".

يذكر أن إيمان تستعد لخوض المباراة النهائية في أولمبياد باريس ضمن منافسات وزن 66 كجم اليوم الجمعة، عندما تلتقي بالصينية يانج ليو.