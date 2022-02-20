فعل ما عجز عنه ميسي.. أوباميانج يعادل أهداف البرغوث المحلية بدقائق معدودة!

نجح بيير أوباميانج في تسجيل أولى أهدافه بقميص برشلونة، خلال فوز النادي الكتالوني على فالنسيا برباعية في الدوري الإسباني.

أوباميانج وضع الهدف الأول بالدقيقة 23 ثم عاد وأحرز الهدف الثالث لكتيبة تشافي هيرنانديز في الدقيقة 38.

كانت هذه المباراة هي الثالثة لأوباميانج في الدوري الإسباني بقميص برشلونة، ونجح فعليًا فيما عجز به الأسطورة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

الدولي الأرجنتيني على مدار 1162 دقيقة بقميص باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، لم يسجل سوى هدفين فقط.

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أما أوباميانج، الذي انضم إلى برشلونة في يناير مجانًا، ففي 95 دقيقة عادل سجل ميسي التهديفي مع بي آس جي في 15 مباراة محلية.

وبات أوباميانج رابع لاعب في تاريخ القرن الواحد والعشرين ينجح في التسجيل بالدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي.

4 - Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des 4 joueurs à avoir marqué en Liga (1), Premier League (68), Bundesliga (98) et Ligue 1 (41) au 21e siècle, après Stevan Jovetić - qui a également marqué en Serie A -, Michy Batshuayi et James Rodriguez. Première. pic.twitter.com/N5NAwOp3Tm — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2022

من سبق أوبا كان ستيفان يوفيتيتش، وكذلك ميتشي باتشواري وخاميس رودريجيز

التحدي المقبل لأوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا أن يُنقذ برشلونة من الخروج الأوروبي المبكر من اليوروباليج عند مواجهة نابولي في ملعب دييجو آرماندو مارداونا يوم الخميس المقبل.

وكان ميسي قد نجح أوروبيًا من الناحية الرقمية مع باريس بتسجيله لخمسة أهداف، قبل أن يتعرض لانتقادات حادة لإضاعة ركلة جزاء ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.