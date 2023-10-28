فعل كل شيء باستثناء التسجيل .. كريستيانو رونالدو عندما يُفيد النصر دون أنانية

رونالدو يفكر دائمًا في الجانب الجماعي وليس الفردي

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لم يكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أفضل من في الملعب خلال مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي، ولكنه استطاع أن يُفيد زملاءه بالفريق ويقودهم لتحقيق الانتصار المهم.

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النصر حقق الفوز على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بأهداف أندرسون تاليسكا "هدفين"، وأوتافيو "هدف".

وشهدت المباراة مشاركة رونالدو بصفة أساسية كالعادة، حتى تم تبديله خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وتمكن من صناعة الهدف الأول لزميله تاليسكا.

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ماذا قدم رونالدو في المباراة؟

أكثر ما عاب رونالدو في مباراة الفيحاء، هو عدم تفوقه في الالتحامات الثنائية مع مدافعي المنافس، حيث شارك في 6 وفاز في واحدة فقط وخسر 5 التحامات، وهذا يؤكد على أنه عانى من المراقبة الدفاعية طوال المباراة.

كما أن مدافعي الفيحاء لم يسمحوا لرونالدو التسديد على المرمى إلا في مرات نادرة، حيث سدد 6 كرات، 4 تصدى لها المدافعون، و2 خارج المرمى تمامًا، ولا توجد أي تسديدة على المرمى.

الأمر الذي استطاع رونالدو أن يفعله، هو صناعة هدف واحد لزميله أندرسون تاليسكا، ووقع في التسلل مرة واحدة.

الابتعاد عن الأنانية يُفيد النصر

وجد رونالدو نفسه أنه لن يستطيع مبارزة مدافعي الفيحاء بدنيًا ومهاريًا، ليتجه للعب بشكل جماعي حتى يستفيد الفريق بشكل أكبر، دون اللعب بأنانية والبحث عن التهديف للاستمرار في صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

وظهر هذا بشكل كبير في كرة الهدف الأول الذي فك شفرات مدافعي الفيحاء، بعدما فضل التمرير إلى تاليسكا، بدلًا من التسديد والاعتماد على مهاراته الفردية، التي كانت ستجد صمود دفاعي من لاعبي المنافس.

وأثبت رونالدو في مباراة الفيحاء، أن كل ما يهمه هو المصلحة العامة، بعدما ساعد زملاءه على تسجيل هدف الافتتاح الذي فتح الطريق أمام لاعبي العالمي للتألق.

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