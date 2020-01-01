فعل جنسي فاضح يضع لاعبًا جزائريًا أمام القضاء الفرنسي

تكرر الأمر أكثر من مرة..

سيمثُل فريد الملالي، لاعب أنجيه، أمام القضاء الفرنسي بتهمة ممارسة العادة السرية في فناء مجمع المباني الذي يسكن فيه، بعدما أُطلق سراحه من قبل الشرطة مساء الثلاثاء.

وكان الدولي الجزائري قد شوهد من قبل جيرانه مساء الإثنين 4 مايو، وهي ليست المرة الأولى، حيث حدث الأمر نفسه منذ أسبوعين لكن من دون تدخل الشرطة.

هذه المرة وصلت الشرطة إلى الموقع وقامت باعتقال اللاعب، وفي نهاية المطاف تم الإفراج عنه على أن يخضع للمحاكمة في الفترة المقبلة بتهمة الإقرار بالذنب وقد يواجه غرامة كبيرة.

المزيد من الفرق

صاحب الـ23 لم ينفِ أمام الشرطة أنه فعل ما قيل عنه، ومع ذلك تدعي الصحف الفرنسية أن محامي الملالي سيسعى لإثبات أن موكله لم يكن على دراية بقدرة الجار المعني على رؤيته.

الملالي يتمتع بمسيرة جيدة حتى الآن في أنجيه، وقد جدد عقده مؤخرًا هناك ليستمر حتى 2023 بعدما أحرز 5 أهداف في 11 مباراة خاضها قبل توقف النشاط بمختلف المسابقات بقميص ناديه.

مسيرة الملالي مع منتخب الجزائر ليست كبيرة حتى الآن، فلم يكن ضمن كتيبة جمال بلماضي التي توِّجت بكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وخاض مباراتين فقط عام 2018 بالقميص الأخضر.

يذكر أن الدوري الفرنسي قد أُلغي لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وقد ضمن أنجيه الاستمرار في المسابقة بالموسم المقبل مع احتلاله للمركز العاشر، فيما هبط الثنائي أميان وتولوز إلى الدرجة الثانية.