فعلوها لرونالدو فقط .. ريال مدريد يكسر تقاليده لـ"إمطار" مبابي بالأموال

المسلسل على وشك الانتهاء

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاتخاذ خطوة جديدة في مستقبله، بعد الاقتراب من الإعلان بشكل رسمي عن مغادرته لباريس سان جيرمان.

الأمر في الوقت الحالي مجرد تأكيدات وتقارير صحفية، في انتظار حديث اللاعب نفسه، وسط ترقب من الجميع لانتقاله إلى ريال مدريد، حتى ينتهي هذا المسلسل الذي استمر لسنوات.

صحيفة "as" الإسبانية اعتبرت أن الصفقة شبه منتهية، وذهبت بدورها للحديث عن التفاصيل المالية لها، و"أمطار الأموال"التي ستهطل على مبابي مع الميرينجي، وفقًا لمعلومات حصل عليها برنامج "إل تشيرينجيتو".

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وقالت إن مبابي سيحصل على 80% من حقوق صورته، بينما يتلقى ريال مدريد قيمة 20% فقط بالإضافة لمكافأة توقيع ضخمة سيتم تقسيمها على مدى خمس سنوات.

وأوضحت أن راتب مبابي المُعلن سيكون 15 مليون يورو فقط، لعدم رغبة ريال في كسر سقف الرواتب الخاص بالنادي، ولكن مكافأة الانتقال المُوزعة ستساهم في زيادة هذا الرقم بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن النادي الإسباني كسر عادته من أجل مبابي، حيث كان يقوم بمشاركة حقوق الصور مع أي لاعب بنسبة 50/50 وهذا ما حدث مع لويس فيجو وديفيد بيكهام وزين الدين زيدان، وكان أول لاعب تم كسر هذه القاعدة من أجله هو كريستيانو رونالدو عند انضمامه لريال.

وعلى جانب آخر سنجد أن لاعب مثل إرلينج هالاد يحصل على 100% من حقوق صوره مع مانشستر سيتي، ولكن مبابي سيكتفي بنسبة 80%، مع تحقيق زيادة مالية هائلة في قيمة أرباحه من الإعلانات التي بلغت 20 مليون يورو في 2023.

وفي نهاية تقريرها قالت الصحيفة إن مبابي كان ذكيًا لعدم ربط علامته التجارية "KM" بأي رقم، مما يسمح له بالحصول على قميص بأي رقم مع ريال مدريد دون تأثر أنشطته التجارية، وعلى الأرجح سيكون رقم 10 الذي يرتديه حاليًا الكرواتي لوكا مودريتش.