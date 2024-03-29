"فعلت نفس الأمر ولم أندم" .. يورجن كلوب يؤيد عصيان تشابي ألونسو ضد ليفربول!

"ما يفعله دي زيربي مثير للإعجاب"

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول على إعلان مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو البقاء مع فريقه لموسم آخر، ورفضه الانتقال إلى "الآنفيلد" في الموسم المقبل.

وكان كلوب قد أعلن في وقت سابق، أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الريدز، ليتم طرح اسم تشابي ألونسو لاعب الفريق السابق، ضمن أبرز المرشحين لخلافة المدرب الألماني، قبل أن يعلن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تمسكه بالبقاء مع ليفركوزن.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء فريقه المرتقب أمام برايتون: "لقد فعلت الشيء نفسه تقريبًا عندما فضلت البقاء بقي مع بوروسيا دورتموند، ولم أندم على ذلك أبدًا. تشابي يقوم بعمل رائع مع بايرن ليفركوزن ومن الممكن أن يحافظ على قوام الفريق.. أنا أفهم ما يريد فعله".

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وتطرق مدرب ليفربول، للحديث عن الإصابات التي يعاني منها فريقه قبل موقعة برايتون، بعد غدٍ الأحد، قائلًا: "كورتيس جونز في حالة جيدة وشارك في التدريبات، بينما حصل ابراهيما كوناتي على يوم راحة إضافي، لا شيء آخر".

وأضاف: "سنعاين وضع روبرتسون يومًا بعد يوم. لن يتدرب اليوم لكن الأمر ليس سيئًا، هذا جيّد. سينضم الشبان المصابون الآخرون ابتداء من الأسبوع المقبل خطوة بخطوة وسنرى ماذا سنفعل بذلك. أما داروين نونيز، فقد قام بإعادة تأهيل خلال الأسبوع، حيث تدرب في اليوم الأول جزئيًا ثم بشكل كامل".

وأشاد كلوب بالإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب برايتون، قائلًا: "روبرتو يقوم بعمل رائع هناك، نعلم مدى صعوبة الأمر أمام برايتون، لكن سنسعى للحصول على النقاط الثلاث، إنها مباراة مختلفة. لقد تحسن مستوانا على مدار 18 شهرًا منذ أن لعبنا معهم للمرة الأولى وهم تحت قيادة المدرب الإيطالي".

وختم: "كانت هذه هي المباراة الأولى لهم بعد وصول روبرتو ولم يكن لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه، لقد كان مثيرا للإعجاب مدى السرعة التي تمكن بها من وضع الفريق في طريقه".