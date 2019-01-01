منتخب مصر: اتخذنا قرار باستبعاد عمرو وردة واتحاد الكرة أعاده

إيهاب لهيطة يتحدث عن عودة عمرو وردة لمنتخب مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على أنه اتخذ قرار إيقاف عمرو وردة، لاعب الفراعنة، ولكن اتحاد الكرة هو من اتخذ قرار إعادته لصفوف المنتخب.

منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، كان قد اتخذ قرارًا باستبعاد عمرو وردة من قائمة الفراعنة، بسبب انتشار فيديو فاضح ضده.

لهيطة قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت" اليوم الجمعة: "كنت اتخذت قرارًا بالاتفاق مع المدير الفني مع الرجوع إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

إيهاب لهيطة: تم استبعاد عمرو وردة بالإتفاق بيني وبين أجيري، واتحاد الكرة هو من قرر عودته للمنتخب مرة أخرى 🔴 pic.twitter.com/kLP3tSE1Wd — جول مصر (@goaleg) June 28, 2019

مدير منتخب مصر واصل: "اتحاد الكرة أبلغني اليوم بعودة اللاعب عمرو وردة لصفوف الفراعنة".

واختتم لهيطة تصريحاته قائلًا: "قرار عودة وردة ينص على أنه سينضم لتدريبات منتخب مصر، استعدادًا لمواجهة أوغندا".

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل، بالجولة الختامية لدور المجموعات، بكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.