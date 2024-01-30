فضيحة جنسية أثناء معسكر البرازيل .. "طفلة من مجرية" تطالب نيمار "أبيها" بالاعتراف بها!

"له ابن في كل بلد" .. فضائح نيمار الجنسية لا تتوقف وهذه المرة مع مجرية!

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يومًا تلو الآخر، يخرج على الملأ متهمات للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، بفضائح جنسية، فبعد المرأة التي أعلنت قبل يومين انتظار قدوم طفل، تزعم أنه ابن اللاعب، ظهرت الليلة أخرى، لكن هذه ابنتها تبلغ من العمر عشر سنوات!

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بحسب صحيفة "Estadão" فإن امرأة مجرية، تُدعى جابرييلا جاسبار، تَدعي أن ابنتها -ابنة العشرة أعوام- هي نتاج علاقتها مع نيمار، وتطالبه بنفقة قدرها 160 ألف ريال برازيلي شهريًا (30 ألف يورو)، بجانب تحمله لكافة المصاريف التي تكبدتها على مدار العشر سنوات الماضية، سواء لإطعام ابنتها أو لإجراء الفحوصات الطبية أثناء الحمل، والتي قدرتها بـ2 مليون ريال برازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن محامي المجرية قدم طلبها إلى القاضي، والذي إن قبله الأخير، فسيضطر نيمار للخضوع لاختبار حمض نووي DNA.

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من جانبه، أشار أنجيلو كاربوني؛ محامي جابرييلا، أن العلاقة الجنسية بينها وبين نيمار، وقعت عام 2013، وقتما ذهبت هي لمشاهدة مباراة البرازيل أمام بوليفيا الودية، التي أقيمت في يونيو من ذاك العام، إذ التقت وقتها بنجم السامبا وأقامت علاقة معه.

وشدد المحامي على أن المجرية حاولت مرارًا التواصل مع أبوي نيمار وكذلك شقيقته، بجانب بعثها لعدة رسائل له عبر حسابه على موقع التواصل "إنستجرام"، تحمل صور ابنتها، لكن لم يرد عليها أحد.

"Estadão" أكدت كذلك أنها حاولت التواصل مع المسؤولين الإعلاميين عن نيمار، لكن جميعهم رفضوا التعليق على القضية، سواء بالنفي أو الإيجاب.

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