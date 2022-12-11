فضيحة جنسية تبعد تشيشاريتو عن المكسيك في كأس العالم 2022!

نجم المكسيك يغيب عن قطر

كشف صحفي عن السبب وراء غياب تشيشاريتو هيرنانديز عن صفوف المنتخب المكسيكي في كأس العالم قطر 2022.

وجاء استبعاد مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي المخضرم عن الفريق ليثير التساؤلات عن الأسباب وراء عدم تواجد نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

وقال الصحفي المكسيكي المرموق خوسيه رامون فيرنانديز مع "Proceso" إن مدرب المنتخب تاتا مارتينو اعترف له بأن استبعاد اللاعب بسبب جلبه فتيات ليل لمعسكر بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا.

وذكر فيرنانديز على لسان الناخب الوطني أن اللاعبين رفضوا وجود تشيشاريتو مجدداً بسبب الاتهامات لهم بتنظيم حفل جنس جماعي بسبب تصرفه في روسيا الذي تسبب لهم بمشاكل مع الإعلام وزوجاتهم.

وكشف الصحفي أن الفضيحة الأكبر أن مسؤول في الاتحاد المكسيكي يعمل حالياً في فيفا هو من سهل دخول الفتيات لمعسكر الفريق مع اللاعب، رغم نفي الأخير للواقعة من الأساس وقوله إنها كانت مجرد حفل عيد ميلاد.