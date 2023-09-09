فضيحة جديدة في الاتحاد الإسباني .. مشاكل منتخب السيدات لا تنتهي!

يبدو أن منتخب السيدات في إسبانيا سيكون مصدر أزمات عديدة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة تواجه منتخب سيدات لاروخا بعد فوزهن بكأس العالم التي أقيمت على مدار شهر في أستراليا ونيوزيلندا.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المنتخب قد يواجه مشكلة خطيرة في افتتاح مبارياته في دوري الأمم الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني في خضم كل ما يحدث فيه من مشاكل تخص منتخب السيدات نسي أن يبعث بخطابات للأندية لإخطارهم باستعداء قائمة اللاعبات المطلوبات لمباريات سبتمبر الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضرورة ابلاغ الأندية باستدعاء أي لاعبة قبل موعد المباراة بـ 15 يومًا، ولو لم يحدث ذلك فلأي فريق الحق في رفض الاستدعاء.

ويلعب المنتخب الإسباني للسيدات أمام السويد يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، في افتتاح مواجهات دوري الأمم الأوروبية قبل أن يواجه سويسرا بعدها بأربعة أيام.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمر بمرحلة تخبط كبيرة بعد إيقاف لويس روبياليس على هامش القبلة التي أعطاها لجينيفر هيرموسو في الاحتفال بالفوز بكأس العالم، حيث أثار تصرفه استياء قطاع عريض من محبي كرة القدم حول العالم.