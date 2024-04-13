"فضيحة جديدة" تعجل بدخول نيمار القائمة السوداء في الهلال

مسلسل أزمات نيمار لا ينتهي..

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لم يكد نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، يخرج من دائرة اتهامه بحضور تدريبات باريس سان جيرمان، وهو في حالة سكر، حتى دخل البرازيلي في أزمة جديدة، أثارت جدلًا جماهيريًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

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ويغيب نيمار عن مباريات الهلال حتى نهاية الموسم، بعدما تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، في أكتوبر الماضي، أثناء مشاركته في مباراة أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانتشر مقطع فيديو للبرازيلي نيمار، وهو يحتفل مع أسرته بيوم ميلاد ابنته الصغيرة، حيث كان البرازيلي يمارس لعبة القمار إليكترونيًا عبر هاتفه، خلال الاحتفال.

وفجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كواليس فاضحة لنجم الهلال، خلال الأسابيع الأخيرة في فترة احترافه في صفوف باريس سان جيرمان، حيث كان يحضر التدريبات وهو في حالة سكر، كما لم يكن مهتمًا أبدًا بكرة القدم، كما ضرب نيمار اللاعب الشاب إسماعيل الغربي، كما حاول الاعتداء على البرتغالي فيتينيا أكثر من مرة.

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واستقرت إدارة باريس سان جيرمان على رحيل نيمار، بعد التيقن بأن اللاعب لن يعود إلى مستواه الطبيعي، ولن يقدم الإضافة المطلوبة، ليوافق نادي العاصمة الفرنسية، على عرض الهلال للتعاقد مع الجناح البرازيلي مقابل 90 مليون يورو.

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