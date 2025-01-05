بعد فضيحة أولمو.. مطالب باستقالة لابورتا "فورًا"

حالة غضب كبيرة على إدارة برشلونة...

يمر برشلونة، في الفترة الحالية بأوقات عصيبة بعد فشل الإدارة في تسجيل عقد ثنائي الفريق داني أولمو، وباو فيكتور، ووصل الأمر إلى مطالبات باستقالة مجلس الإدارة برئاسة جوان لابورتا.

ورفض كل من الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية تسجيل الثنائي في قائمة برشلونة، بالرغم من عودة الفريق الكتالوني إلى قاعدة 1:1 وتقنين الوضع المالي، حيث أن القانون ينص أنه لا يمكنه إعادة تسجيل أي لاعب بعد سقوط تسجيله خلال نفس الموسم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جزء من أعضاء النادي المعارضين لرئاسة لابورتا، أبدوا غضبهم من الوضع الحالي للفريق، وطالبوا الإدارة بالاستقالة الفورية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمنت المعارضة برشلونة، أن ترى فريقها يعمل بشكل منظم وفعال وألا يضطر الفريق إلى الانتظار حتى الوقت الأخير لمحاولة تسجيل عقد أولمو وفيكتور.

وطالبت المعارضة في بيان لها، مجلس الإدارة بالاستقالة الفورية وافساح المجال لإدارة النادي بطرق جديدة من أشخاص لديهم الطاقة لإعطاء الحيوية لكيان يحتاج إلى التغيير.

وشد معارضو لابورتا في بيانهم، على أن الخطوة التالية ستكون التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة الفريق الكتالوني.