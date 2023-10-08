فضيحة تحكيمية جديدة؟ .. نجم برايتون ينجو من طرد مؤكد أمام ليفربول!

حالة غريبة في تعادل برايتون وليفربول!

شهدت مواجهة برايتون وليفربول حالة تحكيمية جديدة مثيرة للجدل بالنسبة للريدز بعد أيام من مباراتهم المحبطة تحكيميًا أمام توتنهام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عندما ارتكب باسكال جروس خطأ وترك الكرة لدومينيك سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحاول تصحيح الخطأ بغيره ويوقع به في الأرض.

الحكم لم يتردد في احتساب ركلة جزاء، لكن كان هناك تعجب من عدم إشهاره للبطاقة الحمراء في وجه لاعب برايتون، كون شروط العقوبة تنطبق عليه، حيث لم يكن هناك أي نية أو محاولة منه للوصول للكرة على الإطلاق، وفقط تعمد تعطيل سوبوسلاي.

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لكن بحسب ما ذكر ديفيد لينش الصحفي في ليفربول فالحكم لم ير أن سوبوسلاي تم منعه من تسجيل هدف مؤكد، حيث لم يكن يتجه نحو المرمى ولم تكن الكرة بحوزته بالكامل.

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جدير بالذكر أن المباراة انتهت بهدفين لكل فريق، ليخسر ليفربول النقطة الخامسة له من أصل ستة في جولتين بعد الخسارة من توتنهام بهدفين لهدف.