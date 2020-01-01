فضيحة الكورونا في كرواتيا تثير حفيظة كبار أندية أوروبا

واقعة غريبة شهدتها مباراة كرواتيا وتركيا الودية

شهدت مباراة كرواتيا وتركيا الودية مساء الأربعاء واقعة غريبة بعد اكتشاف إصابة مدافع المنتخب الكرواتي دوماجوي فيدا بفيروس كورونا أثناء اللقاء.

وتعادل الفريقان بنتيجة ثلاثة أهداف من كل جانب بالمباراة الودية التي أُقيمت بملعب "فودافون أرينا" بتركيا.

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وشارك فيدا أساسياً، ولكن تم سحبه بين شوطي المباراة بعد أن تم إبلاغ الاتحاد الكرواتي أثناء اللقاء بأن عينة اللاعب أتت إيجابية رغم خضوعه للفحص الإثنين الماضي.

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وقال الاتحاد الكرواتي في بيانه إن فيدا سيخضع للعزل في ظل الالتزام بتطبيق البروتوكول الخاص بالاتحاد الأوروبي الخاص بالتعامل مع حالات كورونا.

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وتحدثت وسائل الإعلام في إيطاليا وإسبانيا عن حالة من القلق بسبب مخالطة فيدا للعديد من اللاعبين بالمنتخب الكرواتي، مما يفتح المجال لنقل العدوى.

الإعلام الإيطالي نقل صورة لفيدا مع لاعب إنتر مارسيلو بروزوفيتش من التدريبات قبل اللقاء، كما أنه زامل لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الذي شارك بديلاً في اللقاء.

وتلعب كرواتيا مع السويد لحساب دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، بانتظار نتيجة الفحص في الساعات المقبلة لكشف إذا كان أي من لاعبي الفريق تعرضوا للعدوى من مخالطة فيدا.