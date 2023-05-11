فضل النصر سابقًا على الاتحاد .. أنمار الحائلي يقترب من حسم صفقة "الخائن"

يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على حسم صفقة أجنبية مفاجئة، في الميركاتو الصيفي القادم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
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الاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2022-2023؛ حيث توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مع تصدره جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر "الوصيف"، قبل أربع جولات من النهاية.
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن الإدارة الاتحادية، وضعت النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، متوسط ميدان نادي الوحدة؛ على رأس أولويتها في الميركاتو الصيفي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، أوصى الحائلي ومجلسه، على ضرورة التعاقد مع أنسيلمو؛ خاصة في ظل اقتراب رحيل البرازيلي برونو هنريكي، متوسط ميدان الفريق الحالي.
أنسيلمو أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي سابقًا، عندما كان على أبواب نادي الاتحاد، قبل أن تتحوّل صفقته إلى النصر، الذي نجح في التعاقد معه، صيف عام 2021؛ ولمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.
وعلى الرغم من أن مزايدات الوحدة المالية وقتها؛ هي من دفعت الاتحاد لـ"الانسحاب" من الصفقة، إلا أن جماهير العميد، وصفت اللاعب بـ"الخائن"، لعدم تمسكه بارتداء قميص الفريق، وموافقته على الرحيل إلى النصر.
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