بعدما فضل الحج على تصفيات كأس العالم .. الركراكي يخرج للدفاع عن نجم المغرب!

قضية شخصية وجب توضيحها

علق وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على قرار نصير مزراوي ظهير بايرن ميونخ، بعدم الانضمام لمعسكر الفريق من أجل الحج.

المغرب تلعب أمام كل من زامبيا والكونغو خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وستفقد مزراوي خلال المباراتين بسبب تفضيله لأداء فريضة الحج، وهو الأمر الذي لم يعارضه الركراكي أبدًا.

وقال مدرب الأسود في مؤتمر صحفي له أمس، الخميس:"كان يمكنه المشاركة في المباراة الأولى يوم الجمعة، ووضعته في القائمة رغم علمي بأنه لن يأتي لأنه قرر الذهاب للحج في مكة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نحن سعداء من أجله، اعتقدت أنه كان من الأفضل تركه يركز على فريضة الحق بدافع احترامي للاعبين، تقبل الله حجه، الأمر كان سببًا شخصيًا للغاية، ولكن كان يجب علي التحدث وتوضيح القصة بعد خروجها للصحافة".

جدير بالذكر أن مزراوي عانى من فترة صعبة مع بايرن ميونخ في موسم 2023/2024، بسبب معاناته المستمرة مع الإصابات والتي جعلته يظهر في 29 مباراة فقط بكل البطولات.