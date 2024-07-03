"فضلوا علينا أندية درجة ثانية" .. غضب بسبب خطة خصخصة الأندية السعودية الجديدة!

عدم رضا بين الجماهير السعودية

سيطرت حالة من الغضب على الجماهير السعودية، بعد إعلان وزارة الرياضة المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع تخصيص الأندية.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص 14 ناديًا في دوري روشن السعودي ودوري يلو، بالإضافة إلى أندية في دوري الدرجة الثانية، حيث خلت القائمة من اسم نادي الشباب.

هذه المرحلة تشمل خصخصة كل من: الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، الخلود، النجمة، الترجي، الساحل، هجر، الروضة، الشعلة، جدة والرياض.

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ولكن إعلان الوزارة عن أسماء الأندية، تسبب في غضب كبير بين جماهير نادي الشباب، بسبب تجاهل ناديهم وعدم وضع اسمه في قائمة الأندية التي سيتم خصخصتها.

ورد أحد مشجعي الشباب قائلًا: "أين الشباب لماذا لا تتم خصخصته، تراه نادي سعودي يقع في العاصمة الرياض".

وعبر آخر عن غضبه، حيث قال: "وما زال الشباب أعرق أندية السعودية وكبير أندية الرياض لا زال بدون خصخصة!!".

ونشر مشجع شبابي ردًا على إعلان وزارة الرياضة، جاء فيه: "مفضلين عليه أندية درجة أولى وثانية، حسيبنا وحسيبكم الله".