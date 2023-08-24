"فشل كبير وليس الأفضل" .. أساطير فرنسا يُعلقون على خسارة مبابي شارة قيادة باريس سان جيرمان!

"خسارة مبابي لشارة القيادة تُعد فشلًا كبيرًا في مسيرته مع باريس سان جيرمان".

أعرب كريستوف دوجاري لاعب منتخب فرنسا السابق عن رأيه في تصويت لاعبي باريس سان جيرمان لاختيار ماركينيوس قائدًا للفريق، كما اعتبر أن هذا التصويت يمثل فشلًا مهمًا لكيليان مبابي.

لاعبو باريس سان جيرمان قاموا باختيار ماركينيوس كقائد للموسم المقبل بعد تصويت سري جرى يوم الثلاثاءالماضي، وقد تفوق البرازيلي على دانيلو وبريسنيل كيمبيمبي وكيليان مبابي في هذا التصويت.

وفي برنامج "روتان سانفلام" يوم الأربعاء على شبكة "RMC" الفرنسية اعتبر كريستوف دوجاري أن هذا التصويت كان فشلاً مهماً لكيليان مبابي قائلًا: "يفضل لاعبو باريس سان جيرمان أن يكون دانيلو قائدًا بدلاً من مبابي، إنه فشل كبير لمبابي، لقد بذل جهدًا كبيرًا ليصبح قائدًا في منتخب فرنسا وأراد أيضًا أن يكون قائدًا في باريس سان جيرمان، إنه يريد دائمًا أن يكون الأول والقائد، والهداف، ومنفذ الركلات الجزاء والضربات الحرة، إنه مبرمج على ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف أنه كان يتوقع لكيليان مبابي نتائج مختلفة تمامًا من تلك التي حصل عليها في التصويت حيث قال: "التصويت واضح، إنه فشل كبير بالنسبة لمبابي. عندما تترشح لتكون قائدًا وتحتل المرتبة الرابعة، حتى إذا كنت تعلم أن ليس لديك سوى قلة من الأصدقاء، فإن المشاركة في التصويت تعني الفوز، إنه فشل كبير له".

ومن جانب آخر، لا يشارك جيروم روتن لاعب باريس سان جيرمان السابق رأي كريستوف دوجاري حيث قال: "هذا ليس فشلًا، المشكلة الوحيدة التي قد تحدث هي رد فعل مبابي، وهذا يخصه فقط، إنه يعرف إلى أين يتجه، يعلم أنه عندما تجري تصويتًا من هذا النوع، فإنه لن يصبح قائدًا، هذا ليست مشكلة، سيبذل قصارى جهده هذا العام لتمثيل باريس سان جيرمان بالشكل الأفضل".

ويعتقد روتن أن ماركينيوس على الأرجح لديه موقف أفضل من كيليان مبابي لقيادة غرفة الملابس حيث صرح: "كيليان مبابي ليس صديقًا للجميع، لذا من الواضح أنه إذا كان هناك تصويت علني أو سري، فإنه سيكون واضحًا أنه لن يختاروه، أعتقد أنها طريقة يتبعها لويس إنريكي قد يكون قد جربها أيضًا لاختبار الأجواء في غرفة الملابس الجديدة، وهو يدرك أن ماركينيوس لديه سمعة طيبة، إنه صديق للجميع، بينما مبابي، الذي يفضل الفردية، ليس الأفضل لإعادة بناء هذه الفرقة".