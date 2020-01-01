فشل صفقة انضمام إيمري تشان لباريس سان جيرمان

صفقة انضمام الألماني إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي تفشل.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن فشل مساعي فريق باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب الألماني إيمري تشان نجم وسط ملعب يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن إدارة نادي يوفنتوس قد قررت الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن تشان يتفق في الوقت مع فريق باريس سان جيرمان من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وذكرت الصحيفة أن إدارة نادي يوفنتوس ترى بقاء اللاعب في الفترة المقبلة هام للغاية في ظل أزمات وسط الملعب صفوف البيانكونيري.

ويعاني يوفنتوس من إصابة اللاعب سامي خضيرة الذي سيغيب لعدة أشهر ولا ترى الإدارة جدوى في ضم باراديس كبديل لتشان في يناير الجاري.

ولا يعد باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة الماضية حيث أراد مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند ضمه أيضًا.

جدير بالذكر أن إيمري تشان يملك عقدًا مع يوفنتوس لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2021-2022 لكنه أراد الرحيل لخروجه من قائمة دوري أبطال أوروبا ولقة الدقائق التي يحصل عليها.