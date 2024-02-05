فشل ذريع جديد .. السعودية تواصل خسائرها في كأس آسيا بعد وداع الأخضر المخيب

ضربة آسيوية جديدة للسعودية..

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لم تتوقف خسائر السعودية في كأس آسيا قطر 2023 بوداع منتخبها للبطولة من دور الـ16، إذ أنها تلقت صدمة جديدة، تزيد خسائرها خسارة.

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الأخضر كان قد ودع البطولة من دور الـ16 بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية، في ركلات الترجيح (4-2)، بعدما انتهى الوقتان الإصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

لكن رغم هذا الوداع إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر نهاية مسيرة كافة السعوديين في النسخة الحالية من البطولة القارية، باستبعاد طواقم التحكيم السعودية بقيادة الثنائي محمد الهويش وخالد الطريس.

هذا الاستبعاد المفاجئ دفع الحكم السعودي السابق خالد قميش، لمخاطبة ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لحل أزمة التحكيم في البلاد، معتبرًا إياه فشلًا ذريعًا.

وكتب قميش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مع التحية الأستاذ ياسر المسحل، رغم تواجد عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي الأستاذ على الطريفي والمسؤول عن تقنية VAR في لجنة الحكام السعودية والمحاضر الآسيوي ورئيس الدائرة في لجنة الحكام السعودية الأستاذ فرهاد عبدالله، استبعاد الطاقم السعودي من قيادة مباريات دور الأربعة في كأس آسيا قطر 2023 رغم خروج منتخبنا من المنافسة ومشاركة حكام من عمان والإمارات والكويت".

وأضاف: "استبعاد الطاقم السعودي رغم خروج منتخبنا يعتبر فشل ذريع ودليل دامغ على عدم كفاءة لجنة الحكام وقدرتها على تطوير المنظومة رغم تواجد السعودي علي الطريفي في عضوية لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي وعضو فني في لجنة الحكام السعودية وتواجد الاوزبكي فرهاد محاضر في الاتحاد الآسيوي".

يذكر أن دوري روشن السعودي يشهد عديد الأزمات التحكيمية، لذا تفضل غالبية الأندية الاعتماد على الحكام الأجانب، رغم الأخطاء الكارثية التي تقع في كلتا الحالتين.

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