فشل الاتحاد في إيجاد مدافع؟ "فابينيو سيحل المشكلة!"

النجم البرازيلي سيحل أكبر أزمات العميد

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لم ينجح نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إيجاد مدافع مميز يستطيع حل الأزمة الدفاعية، بعد إصابة النجم المصري أحمد حجازي، التي ستمنعه عن الملاعب مدة طويلة.

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حجازي الذي كان سببًا في تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي 2022-2023، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر.

حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، قال خلال برنامج "أكشن مع وليد": "نونو سانتو طلب بالفعل التعاقد مع مدافع سواء محلي أو أجنبي، ويحاول حاليًا إيجاد حلول في عدم وجود مدافعين، وهذه طريقة ومنهجية يُشكر عليها".

وأضاف: "الإدارة لم تقصر في هذا الملف، وقدمت عروضًا للعديد من المدافعين السعوديين، ولكن هناك مغالاة ورفض من الأندية".

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واختتم البلوي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن فابينيو سيلعب في خط الدفاع، وسيكون أمام سانتو العديد من الحلول لتلك المشكلة".

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