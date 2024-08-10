فشلت محاولة أخرى .. عقبة أحبطت محاولة الاتحاد للتخلص من جناحه "المنبوذ"!

لاعب الاتحاد قد يستمر للموسم المقبل رغم محاولات التخلص منه

لم ينجح الاتحاد في التخلص من النجم البرتغالي جوتا جناح الفريق حتى الآن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أصبح ليس له مكانًا في تشكيل العميد!

وكانت هناك مفاوضات تتم بين الاتحاد والفتح على انتقال جوتا على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري، ولكن تعطلت تلك المحاولة أيضًا للتخلص من اللاعب البرتغالي.

وكشفت صحيفة "اليوم" عن أن لجنة الاستدامة اشترطت أن يتحمل نادي الفتح رواتب جوتا من أجل الانتقال له على سبيل الإعارة الموسم الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن شرط لجنة الاستدامة قد يتسبب في إيقاف المفاوضات بين الطرفين، وبالتالي توقفت الصفقة خلال الوقت الحالي.

ولا يعتمد الاتحاد على جوتا بصفة أساسية في تشكيلته، بسبب عدم تقديمه المستوى المنتظر منه مع الفريق خلال الموسم الماضي.