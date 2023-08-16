"فشلت خطتنا مع الهلال!" .. برشلونة يعترف بسبب إخفاق ضم نيمار

برشلونة يكشف عن سبب فشله في ضم نيمار

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يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، كان يضع خطة من أجل إقناع نادي الهلال بترك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للانتقال إلى الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن الخطة فشلت!

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الهلال أعلن أمس الثلاثاء عن التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون لاعبًا في صفوف الزعيم حتى صيف 2025.

وقال البرتغالي ديكو؛ المدير الرياضي الجديد لبرشلونة خلال تصريحات لموقع "جي جلوبو" البرازيلي: "الجميع يعلم أن الوضع المالي الحالي لبرشلونة كان السبب في فشل تعاقدنا مع نيمار".

وأضاف: "كنا نحتاج إلى تفاهم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أو استعارة نيمار من الهلال لمدة موسم واحد، ولكن الأمر لم يحدث، ولذلك لم نستطع ضم نيمار".

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واختتم ديكو تصريحاته قائلًا: "الموقف كان يجب أن يكون قابلًا للاستمرار ماليًا بالنسبة لنا، ولكن لم يكن الحل أبدًا بسبب الوضع المالي الذي يعلمه الجميع عن برشلونة".

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