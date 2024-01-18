جدل كبير في مستقبل نيمار جونيور مع نادي الهلال..

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أثارت صفقة انتقال الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي إلى نادي الهلال السعودي، الجدل في الشارع الرياضي؛ خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم، يضم 8 محترفين أجانب، في صفوفه.

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الهلال تعاقد مع لودي البالغ من العمر 25 سنة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"، قادمًا من العملاق الفرنسي مارسيليا؛ حيث تم منح اللاعب، القميص رقم "6" رسميًا.

وبحسب الإعلامي الرياضي محمد الكعبي؛ فسخ الزعيم الهلالي، عقد ساحره البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور؛ لتسجيل لودي في قائمة الفريق، بالنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

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نيمار لن يستطيع اللعب مع الهلال، حتى نهاية الموسم الحالي؛ بسبب تعرضه لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، في شهر أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف الكعبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن اتفاق الإدارة الهلالية مع نيمار، على فسخ عقده الذي وقعه في الصيف الماضي، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على أن يوقع عقودًا جديدة، لمدة موسم رياضي واحد فقط، في 2024-2025.

ما حقيقة فسخ عقد نيمار مع الهلال؟

وعلى الرغم من تأكيدات الكعبي وعدد من المصادر الأخرى، على فسخ عقد الساحر البرازيلي؛ إلا أن الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، نفى هذا الأمر تمامًا.

السيف أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تواجد نيمار جونيور في قائمة الزعيم الهلالي بشكل طبيعي؛ ولكنه لن يستطيع المشاركة مع الفريق، في الموسم الرياضي الحالي؛ أي على غرار قصة نادي الاتحاد السعودي مع مدافعه المصري أحمد حجازي، أثناء إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

حجازي ظل مسجلًا في قائمة الاتحاد "الدولية"، خلال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، إلا أنه لم يستطع المشاركة في مسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد إسقاط اسمه محليًا.

لماذا قرر الهلال إسقاط نيمار من قائمة الفريق؟

ومن ناحيته.. أيّد خبير الانتقالات العالمية فابريتسيو رومانو، رواية السيف، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ مؤكدًا على أن الهلال لم يفسخ عقد نيمار، ولكنه اسقط اسمه مؤقتًا من أجل توفير مساحة لتسجيل رينان لودي.

ما هي إصابة نيمار مع الهلال؟ ومتى يعود؟

تعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل؛ وهو ما حرمه من المشاركة مع الهلال حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن تكون أولى مشاركات النجم البرازيلي في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن نيمار انتقل من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان إلى الهلال، في صيف عام 2023، في صفقة تاريخية قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو، ومقابل راتب سنوي يتخطى الـ100 مليون يورو.

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