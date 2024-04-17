"فزنا الشوط الثاني 2-1" .. رسالة مهمة من سامي الجابر لنجوم الهلال بعد هزيمة العين

الجابر ينصح نجوم الهلال

حرص سامي الجابر أسطورة نادي الهلال، على توجيه رسالة إلى نجوم الزعيم، بعد الهزيمة الثقيلة على يد العين الإماراتي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلقى الهلال هزيمة كبيرة على يد العين بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وكتب الجابر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة قال فيه: "تعثر الزعيم، وحدث المنطق في كرة القدم أنه لا يوجد فريق لا يخسر، تعثر الزعيم بعد أن حقق سلسلة انتصارات وقدم عطاءات تعكس مكانته".

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وأضاف: "المزعج في الخسارة أنها جاءت في جولة مهمة جدًا، والمنعطف قبل الأخير للوصول لنهائي القارة الآسيوية، خسر الهلال في أول 45 دقيقة 3/0، وكسب في الـ45 دقيقة الثانية 2/1، لتأتي خسارة أول مباراة بـ4-2".

وأشار الجابر في تغريدته إلى أن عودة الهلال في الشوط الثاني وتسجيله لهدفين رغم أنه ليس بوضعه الطبيعي، يجعل أكبر تفاؤل بأن العين الذي ظفر بنتيجة الـ90 دقيقة الأولى، لن يكون قادرًا على تكرار ذلك على أرض الهلال وبحضور جماهير.

وأنهى أسطورة الهلال التغريدة موجهًا رسالة إلى لاعبي الزعيم، حيث قال: "ثقتي كبيرة بعودتكم في لقاء الإياب، وإثبات أن ما حدث هو (يوم سيء)، مر به الفريق ولن يتكرر، لا بد من أن تخوضوا مباراة الإياب كمباراة جديدة دون التفكير بمباراة الذهاب ونتيجتها، وأجزم -إن شاء الله- أنها ستكون مباراة العبور".