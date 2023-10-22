"فزع" في الدوري الإنجليزي .. هتافات ضد تشارلتون بعد وفاته

تصرف غريب من جماهير مانشستر سيتي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن ترحيبها بتحقيق مانشستر سيتي في واقعة هتافات جماهيره ضد السير بوبي تشارلتون بعد الإعلان عن وفاته مساء السبت.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة عبر حسابه على منصة إكس، وأكدت خلاله أن سماع تلك الهتافات تسبب بالكثير من الفزع، في ظل فداحة الموقف.

وكتبت الرابطة في بيانها: "نشعر بالفزع لسماع تقارير عن هتافات متعلقة بالسير بوبي تشارلتون في ملعب الاتحاد خلال مباراة الأمس".

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وأضاف: "نحن نرحب بمحاولات مانشستر سيتي لجمع المعلومات عن الأشخاص المسؤولين عن ذلك الأمر، وسندعمهم في اتخاذ أي إجراء لاحق".

وكانت عائلة السير بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد ونجم إنجلترا السابق قد أعلنت بالأمس عن وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا من خلال بيان رسمي.

صعد تشارلتون للفريق الأول في الشياطين الحمر من خلال فرق شباب مانشستر يونايتد وأصبح أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق، واشتهر بالنجاة من كارثة ميونخ الجوية في سن العشرين.

جدير بالذكر أن تشارلتون كان ضمن الجيل الفائز بكأس العالم الوحيدة في تاريخ إنجلترا عام 1966 ويحمل أيضًا عدة ألقاب محلية وأوروبية رفقة مانشستر يونايتد.