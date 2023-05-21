فرينكي دي يونج يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد!

فرينكي دي يونج أوضح أسباب عدم انضمامه إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022..

علق الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني الدولي على وضعيته في "البلوجرانا" في ظل ارتباطه خلال أكثر من فترة انتقالات ماضية بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مستقبل دي يونج كان موضع تساؤل، مع وجود الكثير من التكهنات التي تشير إلى أنه قد يكون في طريقه للخروج من "كامب نو".

دي يونج وفي تصريحات لقناة "NOS" الهولندية، تحدث عن سبب رفضه للانتقال إلى إنجلترا في الصيف الماضي، وما يأمل أن يبدو عليه المستقبل بالنسبة له في برشلونة ومع المنتخب الهولندي.

وقال دي يونج: "تحدث مانشستر يونايتد بالفعل مع برشلونة [الصيف الماضي] على الرغم من حقيقة أنني أردت البقاء هنا، كان النادي في وضع صعب".

وأضاف: "لقد تمكنوا من بيعي مقابل أجر كبير، وأرادوا القيام بذلك، لكنني لم أرغب في المغادرة لذلك بقيت، إذا سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لي وللنادي، فأنا أرغب في البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

واختتم دي يونج: "لقد فزت بالدوري هنا، والآن لم يتبق لي سوى شيء واحد للفوز به هذا الموسم وهو دوري الأمم الأوروبية مع هولندا، إنها ليست بطولة أوروبا أو كأس العالم، لكنني أعتقد أنها ستكون علامة جيدة إذا تمكنا من الفوز بها".

عقد دي يونج مع برشلونة يمتد لثلاث سنوات قادمة، مما يعني أن النادي لن يتعرض أبدًا للضغط من أجل بيعه، وهناك الآن تقارير تدعي أن المناقشات حول العقد الجديد يمكن أن تبدأ قريبًا.

يذكر أن دي يونج انضم إلى برشلونة من أياكس في عام 2019 وشارك في 180 مباراة مع النادي الكتالوني، مع توقع أنه سيساعد في ملء الفراغ الناجم عن رحيل سيرجيو بوسكيتس الوشيك مع انتهاء عقده مع "البلوجرانا".