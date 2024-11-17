"تذكرت حادثة عبدالحق نوري" .. فرينكي دي يونج يعلق على واقعة مرض مدرب المجر المفاجئ!

لاعب وسط هولندا يتحدث عن إصابته

علق النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، على واقعة مرض آدم سالاي مدرب منتخب المجر المفاجئ، خلال المواجهة التي جمعت بين المنتخبين أمس السبت، حيث أكد على أن تلك الحادثة ذكرته بصديقه المغربي عبد الحق نوري.

وكان نوري زميلًا لدي يونج في صفوف أياكس الهولندي، قبل أن يتعرض نوري إلى إصابة بالرأس خلال مباراة ودية بين أياكس وفيردر بريمن الألماني في صيف 2017، تسبب في تلف دماغي.

وقال دي يونج خلال تصريحات عقب مواجهة هولندا والمجر: "لقطة الشوط الأول دارت في ذهني وذكرتني بحادثة عبد الحق نوري".

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وتحدث فرينكي عن إصابته: "لا زلت أعاني من لحظات حساسة من الإصابة أثناء اللعب، وأحتاج إلى استعادة ثقتي في القيام بأشياء معينة على أرض الملعب، ولا أقول إنها مخاطرة لكن الشعور لا يزال ليس كما كان".

وأضاف: "أحتاج إلى المباريات وأحتاج إلى الإيقاف وسأعودة إلى مستواي الجيد، ولن أبدأ المباراة المقبلة ولكنني سأبقى مع المنتخب الهولندي".