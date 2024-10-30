التجاهل سيد الموقف .. فرينكي دي يونج يقابل "أساطير مانشستر يونايتد" برد فعل مُحرج

كان محاولة لإغرائه بالقدوم للشياطين الحمر، لكنها فشلت..

كشفت تقارير صحفية، عن موقف محرج تعرض له مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مفاوضاته مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، نجم برشلونة.

وسعى مانشستر يونايتد بشكل جاد للفوز بخدمات دي يونج في صيف 2022، بتزكية من مدرب الشياطين السابق إريك تين هاج، والذي طلب لاعب الوسط الهولندي بالاسم، خصوصًا أنه سبق وتولى تدريبه في أياكس أمستردام.

ونشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، تقريرًا، أوضحت خلاله أن مسؤولي مانشستر يونايتد، فكروا في طريقة مبتكرة لإقناع فرينكي دي يونج بارتداء قميص الشياطين الحمر في صيف 2022، لكن رد فعل اللاعب الهولندي كان عكس التوقعات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن فريق التعاقدات في مانشستر يونايتد قام بإعداد مقطع فيديو خاص يجمع دي يونج مع عدد من أساطير النادي الإنجليزي العريق، في محاولة لإقناعه بقبول العرض والرحيل عن برشلونة إلى "أولد ترافورد".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه المحاولة، لاقت فشلًا ذريعًا، لأن اللاعب الهولندي لم ير الفيديو من الأساس وأغلق كل الأبواب أمام مسؤولي مانشستر يونايتد للتواصل معه، وفضل البقاء في برشلونة.

ويغلف الغموض مستقبل دي يونج البالغ من العمر 27 عامًا في الوقت الحالي، حيث ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2026، وأرسل له النادي الكتالوني عرضًا للتجديد في وقت سابق من هذا العام ولم يرد عليه بعد.

وفي هذه الحالة، لن يترك برشلونة دي يونج للرحيل بالمجان، وسيطلق سراحه في صيف 2025 للاستفادة ماديًا من بيعه، لكنها ستكون مفارقة كوميدية إذا انتقل إلى مانشستر يونايتد هذه المرة، بعد رحيل تين هاج عن الفريق.