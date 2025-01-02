"الأمور لا تسير كما كنت أتوقع" .. فرينكي دي يونج يكشف عن موقفه من الاستمرار مع برشلونة

هل يستمر دي يونج مع برشلونة؟

كشف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، عن أن عام 2024 كان صعبًا للغاية في مسيرته، بعد الإصابة التي عانى منها طوال العام في الكاحل، وأيضًا التطرق إلى مستقبله مع البلوجرانا، مقيمًا فترته مع فريقه.

وقال دي يونج خلال تصريحات لمجلة "فوتبول إنترناشونال" الهولندية: " في البداية، كنت منشغلاً بالكاحل طوال الوقت، منذ لحظة استيقاظي وحتى نهاية اليوم. كنت أتساءل: هل تضخم؟ هل استجاب؟ الآن، قلّ هذا الإحساس، لكن الكاحل لا يزال بحاجة إلى رعاية إضافية، وبعض اللاعبين يعانون من مشاكل في الركبة، أما أنا فكاحلي هو نقطة ضعفي".

وأضاف: "كانت هذه الإصابة أصعب فترة في مسيرتي، كنت أشعر وكأن الزمن يتوقف، مررت بإصابة مشابهة أثناء وجودي مع أياكس عام 2018، لكن تلك لم تكن شيئاً مقارنة بهذه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بشأن مستقبله مع برشلونة، صرح دي يونج، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026: "مسألة تجديد عقدي هي موضوع للصحف هنا، لكنها ليست شيئاً أفكر فيه حالياً، تركيزي الآن على لعب كرة القدم، وسأرى لاحقاً ما يريده النادي وما سأقرره مع وكيل أعمالي وعائلتي".

وتابع: "يعتقد الناس أنني أرغب بالبقاء في برشلونة للأبد لأن الحياة خارج كرة القدم هنا رائعة، وهذا صحيح، لكنها ليست العامل الأهم، إذا شعرت أنني لم أعد قادراً على تقديم الإضافة الكافية أو أن الفريق لم يعد قادراً على المنافسة، فسأغادر".

وعبّر دي يونج عن خيبة أمله فيما يتعلق بما حققه مع برشلونة حتى الآن: "عندما وقعت مع برشلونة، لم أتخيل أنني سأفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني فقط خلال أربع سنوات، كنت أتوقع على الأقل ضعف ذلك، لكن الأمور لا تسير دائماً كما أتوقع".