"فريق يقهر الهلال وحقيقة استفزاز بنزيما".. البليهي يكشف المفاجآت بعد الفوز بالسوبر

من يستطيع إيقاف قطار الهلال؟

لقطة جدلية جديدة بطلها علي البليهي، مدافع فريق الهلال، بعد ليلة ساحرة، قاد فيها الزعيم لاقتناص لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وحصد الهلال اللقب رقم 67 في مسيرته، بعد اكتساح الاتحاد بنتيجة (4-1)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي استضافه ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وعقب التتويج باللقب، أطلق البليهي تصريحًا مثيرًا للجدل، بعدما كشف عن الفريق الوحيد الذي يستطيع الفوز على الهلال، قائلًا "الصف الثاني في الهلال"، كما قال إن الفريق حصد أولى بطولة، ولا تزال أمامه 3 بطولات، وهم قادرون على تحقيقها.

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وكشف البليهي عن كواليس لقائه بالفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد، وماذا قال له قبل اللقاء، ليرد "كنت أعيد عليه، و(كنت مهدي الأمور معه اليوم)".

وذكر البليهي أنه تحدث مع المدرب جورج جيسوس، وأخبره أنه يعاني من آلام في ساقه، ولكن البرتغالي أخبره بأنه سيلعب المباراة، وأصر على مشاركته، فرد عليه قائلًا "أنا تحت إشارتك في أي وقت".

وقدم البليهي لقطة جديدة أثارت تساؤلات الجماهير، حول تواجد كأس السوبر السعودي في منزله بنجران.