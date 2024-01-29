"فريق مذهل" .. نجم بايرن ميونخ يحسم موقفه من ريال مدريد!

اللاعب ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد...

خرج ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، عن صمته وتحدث عن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد اللاعب الكندي، مع بايرن ميونخ في صيف 2025، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، ليرتبط اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال ديفيز في تصريحات صحفية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه: "أشعر براحة شديدة هنا، ألعب هنا مع واحد من أفضل فرق أوروبا، أحاول الحفاظ على تركيزي وتقديم كل شيء للفريق والجماهير".

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ورد اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، على الانتقادات التي وجهت إليه واتهمته بعدم التركيز في الفترة الأخيرة، وقال: "في عام 2020 لم يتوقع أحد أن أظهر بهذا الشكل، وبعد ذلك التوقعات ارتفعت بكل تأكيد، ولكني أعتقد أن هناك عدد قليل من اللاعبين من هم يستطيعون فعل ذلك طوال حياتهم المهنية".

وأضاف: "لقد تغير أسلوب لعبي قليلًا منذ ذلك الحين، مراوغات أقل ومخاطر أقل، ولكنني أفهم أشياء أخرى اليوم بشكل أفضل مما كنت عليه قبل أربع سنوات، كما أنه بالطبع لدي المزيد من الخبرة اليوم، ومازالت صغيرًا وأريد مواصلة التعلم والتحسن".