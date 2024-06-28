فريق سيشارك في آسيا .. عبدالرزاق حمدالله يقترب من أحد أندية دوري روشن!

حمد الله سيرحل عن الاتحاد إلى هذا الفريق

أصبح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على بعد خطوات بسيطة من الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد، حيث اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.

وينتهي عقد حمد الله مع الاتحاد في 2025، وعلى الرغم من ذلك اقترب من الرحيل عن صفوف العميد، من أجل استبداله بلاعب أجنبي آخر مميز.

وكشف الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن حمد الله اقترب من الانضمام إلى نادي التعاون.

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ويُشارك نادي التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا 2 الموسم القادم، ولك بعدما احتل الفريق المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وكان حمد الله قد انضم إلى صفوف الاتحاد في شتاء 2022، لتقترب رحلته مع العميد من نهايتها في صيف 2024، حيث حقق مع الفريق دوري روشن، وكأس السوبر في موسم 2022-2023.