فريق سعودي "مفاجأة" .. الهلال يحبط محاولات خطف ميشايل والعويس

الهلال يتمسك بلاعبيه ويرفض التخلي عنهما

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رفضت إدارة النادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، رحيل النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو والحارس محمد العويس لأحد أندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتبقى ساعات قليلة على غلق باب الانتقالات في دوري روشن السعودي، حيث سيتم غلقه منتصف ليل اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن إدارة نادي الهلال رفضت رحيل محمد العويس إلى نادي الاتفاق، بعد أن تقدم بعرض رسمي خلال اليومين الماضيين.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتفاق طلب شفهيًا التعاقد مع البرازيلي ميشايل ديلجادو، ولكن رغبة الهلال هي استمرار اللاعب وعدم التخلي عن خدماته حاليًا، على الرغم من أنه كان قريبًا من الرحيل خلال الفترة الماضية.

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ومن المتوقع أن يُعلن نادي الشباب عن التعاقد مع محمد العويس من نادي الهلال خلال الساعات القادمة، في ظل رغبة الحارس في الرحيل عن الفريق خلال صيف 2023 للحصول على فرصة للعب بصفة أساسية، والحفاظ على حظوظه في صفوف الأخضر الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023.

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