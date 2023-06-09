فريق سعودي "غير متوقع" يريد التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد

بسبب كريم بنزيما.. فريق جديد يدخل صراع التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله

في مفاجأة من العيار الثقيل، دخل فريق سعودي "غير متوقع" في الصورة؛ للتعاقد مع النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، والذي توّج هدافًا لمسابقة دوري روشن السعودي 2022-2023، يرتبط بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2025؛ إلا أن مستقبله أصبح غامضًا، بعد تعاقد الفريق الأول لكرة القدم، مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لنادي الفيحاء، أعرب عن رغبته القوية، في التعاقد مع المهاجم المغربي، وضمه إلى صفوف الفريق الأول، بشكل رسمي.

وقال رازوفيتش في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "صدقًا.. أتمنى أن يتعاقد نادي الفيحاء، مع عبد الرزاق حمد الله".

وأعلن المدير الفني الصربي، أنه سيطلب من إدارة الفيحاء، التعاقد مع حمد الله؛ وذلك فور عودته من الإجازة، وبدء التحضير للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

جدير بالذكر أن النجم المغربي، انضم إلى صفوف العميد الاتحادي، في ديسمبر من عام 2021؛ وذلك بعد شهر واحد من فسخ نادي النصر "عقده"، بحجة تصرفاته المشينة.